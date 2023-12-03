Evde Tek Başına'nın yıldızı Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

Evde Tek Başına filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin Hollywood’un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:27
Evde Tek Başına'nın yıldızı Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu
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Evde Tek Başına (Home Alone) serisinin yıldızı Macaulay Culkin, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı. 43 yaşındaki Culkin, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu.

Oyuncuya törende eşi Brenda Song ve iki çocuğu eşlik etti. 90'lı yılların ünlü filmi Evde Tek Başına'da annesini canlandıran Catherine O’Hara, Paris Jackson ve Party Monster'dan rol arkadaşı Natasha Lyonne de törende yer aldı

O'Hara konuşmasında "Seni evde bir kez değil, iki kez bırakan sahte anneni de bu törene dahil ettiğin için teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyorum" dedi.

Evde Tek Başına ve Evde Tek Başına 2 filmlerinde rol alan çocuk yıldız, ünlü kaldırımda yıldız sahibi olan 2765. kişi oldu.


Evde Tek Başına Macaulay Culkin Hollywood Bulvarı

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