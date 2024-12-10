Suriyeli büyükelçi, Esad'ı topa tuttu: Utanç verici ve aşağılayıcı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:14

Güncelleme: 10.12.2024 - 13:14

Suriye'de silahlı muhalif grupların, başkent Şam'ı ele geçirerek 61 yıllık Baas rejimi iktidarına son vermesiyle birlikte ülkeden ayrılarak Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esad, Suriye'nin Rusya Büyükelçisi Beşar el-Caferi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

2022 yılına kadar Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Beşar el-Caferi, Beşar Esad'ın Şam'ı terk etmesini “utanç verici ve aşağılayıcı” olarak değerlendirdi.

Beşar el-Caferi, “Bu sistemin başındaki kişinin (Esad), ülkeye karşı hiçbir sorumluluk hissetmeden, gece karanlığında utanç verici ve aşağılayıcı bir şekilde kaçması, yapılan değişikliklere duyulan ihtiyacı teyit etmektedir” ifadelerini kullandı.

el-Caferi, “Yozlaşmış sistemin birkaç gün içinde çökmesi, hem toplumda hem de ordu arasında popüler olmadığının ve destek görmediğinin kanıtıdır” diye ekledi.

Rejim değişikliğini desteklediğini söyleyen el-Caferi, Suriye'nin “nihayet tüm Suriyeliler için gerçek bir vatan haline geldiğini” belirtti ve halkı, güvenliğin yeniden tesis edilmesi için birlik olmaya ve işbirliği yapmaya çağırdı.

el-Caferi, “Yeni dönem, Suriye'ye ve halkına daha fazla zarar gelmesini önleyecek barışçıl bir değişim umudunu gerektirmektedir, zira Suriye iyilik ve nimetlerle dolu bir ülkedir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını, Rusya'nın müzakerelere dahil olmadığı barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN ESAD'A SIĞINMA HAKKI

TASS'ın, Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esad'a sığınma hakkı sağladığı belirtildi.

Esad ve ailesinin, Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının “insani gerekçelerle” sağlandığı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad'a sığınma hakkı sağlama kararını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini söyledi.

Peskov, “Esad'ın nerede olduğuna gelince, söyleyecek bir şeyim yok. Genel olarak yaşananlar muhtemelen tüm dünyayı şaşırttı ve bu durumda biz de bir istisna değiliz” diye konuştu.