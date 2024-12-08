HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar Humus ilinde kontrolü ele geçirdi

Yayınlanma: 08.12.2024 - 00:16

Güncelleme: 08.12.2024 - 00:37

Suriye'nin başkenti Şam'a komşu olan Humus ilinde, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların kent merkezine hakim olduğunu aktarıldı.

Gruplar, Humus'ta şiddetli çatışmaların ardından iç kesimlere girerek kent merkezinin kontrolünü sağladı. 'Şam'a açılan' kapı olarak değerlendirilen stratejik önemdeki Humus'ta taraflar arasındaki çatışmalar, bu sürede kaydedilen en yoğun çatışma olarak kayıtlara geçti.

AA'nın aktardığına göre, şiddetli çatışmaların ardından çok sayıda kayıp veren Suriye ordusu güçleri kent merkezinden çekildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Aynı gece, Han Şeyhun ilçesinde kontrolü sağlayarak İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama iline yöneldi.

Suriye ordusu tarafından 5 Aralık'ta yapılan son açıklamada, Hama'da kontrolün kaybedildiği ve "kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi alındığı" kaydedildi.

Öte yandan, silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hassan Abdel Gani'nin, "Kuvvetlerinin Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktı" açıklaması tedirginlik yarattı.

Son olarak, silahlı grupların Humus şehir merkezine ulaştıkları bildirilmiş, bazı yerel kaynaklar ve Fransız haber ajansı AFP, Suriye Ordusu'nun Humus'tan çekildiğini öne sürmüştü.