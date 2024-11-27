Klasik lezzete modern dokunuş: Domatesli humus tarifi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 16:55

Güncelleme: 27.11.2024 - 16:55

Bu nefis domatesli humus, hem lezzetiyle hem de şık sunumuyla sofranızın yıldızı olmaya aday! Özellikle pita ekmeği veya taze sebzelerle muhteşem bir ikili oluyor.

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tahin

2 orta boy domates (rendelenmiş)

2 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

Tuz (isteğe bağlı)

Üzeri için taze nane yaprakları veya kırmızı toz biber

Yapılışı

Nohutları hazırlayın: Haşlanmış nohutları mutfak robotuna alın. Daha pürüzsüz bir kıvam için kabuklarını ayıklayabilirsiniz.

Tahini ekleyin: Tahini, limon suyunu, kimyonu ve sarımsağı ekleyerek karışımı pürüzsüz bir kıvama getirin.

Domatesi ekleyin: Rendelenmiş domatesi ve zeytinyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin. İsteğe bağlı olarak biraz tuz ekleyebilirsiniz.

Sunum: Hazırladığınız domatesli humusu servis tabağına alın. Üzerini taze nane, kırmızı toz biber veya birkaç damla zeytinyağıyla süsleyerek servis edin.