Klasik lezzete modern dokunuş: Domatesli humus tarifi

Humus severlere nefis bir alternatif sunan domatesli humus, klasik tarifin üzerine farklı bir tat katıyor. Taze domatesin aroması, zeytinyağı ve baharatlarla birleşerek damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. İşte sofralarınıza renk ve tat katacak domatesli humusun pratik tarifi!

Klasik lezzete modern dokunuş: Domatesli humus tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 16:55

Bu nefis domatesli humus, hem lezzetiyle hem de şık sunumuyla sofranızın yıldızı olmaya aday! Özellikle pita ekmeği veya taze sebzelerle muhteşem bir ikili oluyor.

Malzemeler

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 2 orta boy domates (rendelenmiş)
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet limonun suyu
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz (isteğe bağlı)
  • Üzeri için taze nane yaprakları veya kırmızı toz biber

Yapılışı

Nohutları hazırlayın: Haşlanmış nohutları mutfak robotuna alın. Daha pürüzsüz bir kıvam için kabuklarını ayıklayabilirsiniz.

Tahini ekleyin: Tahini, limon suyunu, kimyonu ve sarımsağı ekleyerek karışımı pürüzsüz bir kıvama getirin.

Domatesi ekleyin: Rendelenmiş domatesi ve zeytinyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin. İsteğe bağlı olarak biraz tuz ekleyebilirsiniz.

Sunum: Hazırladığınız domatesli humusu servis tabağına alın. Üzerini taze nane, kırmızı toz biber veya birkaç damla zeytinyağıyla süsleyerek servis edin.


Etiketler: #domatesli humus #tarif

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