HTŞ, 'rejim suçlularına' meydan okudu: Yargılamaktan çekinmeyeceğiz

Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:37

Güncelleme: 10.12.2024 - 15:39

Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara, Suriye halkına “işkence yapan” ordu ve güvenlik güçleri mensuplarının “adalet önüne çıkarılacağını” açıkladı.

el-Colani, “Suriyelilere işkence yapılmasına karışan suçluları, katilleri, güvenlik ve ordu görevlilerini yargılamakta tereddüt etmeyeceğiz. Ayrıca savaş suçlularını da yargılayacağız ve usulüne uygun olarak cezalandırılabilmeleri için onları barındıran ülkelerden iade edilmelerini talep edeceğiz” dedi.

el-Colani'ye göre, yeni geçiş hükümeti yakında Baas partisinin devrik lideri Beşar Esad'ın yönetimi sırasında insanlığa karşı suç işlediğinden şüphelenilen üst düzey yetkililerin bir listesini yayınlayacak.

Suriye'de geçiş hükümeti için Başbakanlık görevine 2022-2023 yılları arasında İdlib merkezli “Ulusal Kurtuluş Hükümeti”nde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev yapan Muhammed el Beşir'in getirileceği belirtilmişti.