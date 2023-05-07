Hükümet danışmanını öldüren polise idam cezası

Yayınlanma: 07.05.2023 - 16:57

Güncelleme: 07.05.2023 - 16:57

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet danışmanı Hişam El Haşimi'yi vuran gruba liderlik etmekle suçlanan bir polis memurunu idama mahkum etti.

IŞİD ile mücadele ve İran yanlısı Şii milislerin etkisini azaltmak konularında Irak hükümetine tavsiyelerde bulunan Haşimi, Temmuz 2020'de Bağdat'taki ailesinin evinin önünde motosikletli kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

Reuters'ta yer alan habere göre, 2021 yılında Irak devlet televizyonu tarafından polis memuru Ahmed Hamdawi'nin, Haşimi'yi öldüren gruba liderlik ettiğini söylediği bir video yayınlamıştı.

Adli makamlardan yapılan açıklamada, mahkemenin Irak terörle mücadele yasaları uyarınca polis memuru Ahmed Hamdawi hakkında idam kararı verdiği belirtildi.