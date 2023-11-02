Hükümet süre vermişti: Göçmenler sınır dışı ediliyor

Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:39

Güncelleme: 02.11.2023 - 15:39

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenlerin emniyet güçlerince gözaltına alınma sürecinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Ekim-1 Kasım döneminde 140 bin 322 düzensiz göçmenin ülkeden gönüllü şekilde ayrıldığı aktarıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, çok sayıda düzensiz göçmenin sınır dışı edilmeyi beklediğine işaret ederek “Durum kontrolden çıkabilir” ifadesini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı’ndan, hafif suçlardan mahkum edilen 100 kişi dahil olmak üzere 7 bin 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Belucistan eyaletinin Kuetta şehrinde 100'ün üzerinde düzensiz göçmen, emniyet güçlerince yakalandı.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde kimlik kontrolü yapan polis, tespit ettiği düzensiz göçmenleri gözaltına alarak bekletme merkezlerine getiriyor. Burada işlemleri tamamlananlar, otobüslerle hudut noktalarına gönderiliyor ve daha sonra sınır dışı ediliyor.

Yetkililer, barışçıl şekilde ilerleyen geri gönderme sürecinin sabote edilmesine yönelik istihbarat alındığına dikkati çekerek güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğuna işaret etti.

Pakistanlı yetkililere göre, ülkede çoğu Afgan 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.

İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmaları gerektiğini bildirmişti.