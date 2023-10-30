Pakistan Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid: Yaşasın Pakistan Türkiye Kardeşliği

Yayınlanma: 30.10.2023 - 20:38

Güncelleme: 30.10.2023 - 20:38

Pakistan halkı ve hükümeti adına, kendi adıma, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türk milletine en içten tebriklerimi sunuyorum.

Bugünkü kutlamalar, Türkiye’nin ticaret, ekonomi, sağlık, eğitim, turizm, savunma, altyapı ve diğer alanlardaki ilerlemesini, dayanıklılığını ve önemli başarılarını yansıtmaktadır. Cumhuriyetin yüzüncü yılı, ciddi zorluklara rağmen müreffeh ve demokratik bir ulus inşa etmek için yorulmadan çalışan Türk liderlerinin ve halkının sarsılmaz bağlılığının ve vizyonunun bir kanıtıdır. Bugün, her ulusa örnek olan bir özgürlük mücadelesinin ardından yurttaşlarına 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması için öncülük eden Türkiye’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günüdür. Bu günde, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve kendisinin Türkiye’nin her alanda ilerleme ve kalkınmasını yeni zirvelere ulaştırdığı vizyonunu özellikle takdir ediyorum.

İkili ilişkiler açısından “bir millet-iki devlet” ifadesi, ortak inanç, kültürel ve dilsel yakınlıklar ve ortak tarih üzerine kurulu kardeş Pakistan-Türkiye ilişkisini en iyi şekilde tanımlamaktadır.

Bu ilişkilerin kökleri iki ülkenin milli şairleri Allame Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde yatmaktadır. İki ülke arasında var olan karşılıklı saygı ve sevgi, Pakistan ve Türkiye bayraklarını süsleyen ay ve yıldızlara da yansıyor.

Milletlerimiz ihtiyaç anında birlikte durmuş, bölgesel ve küresel platformlarda sürekli olarak birbirlerine destek olmuşlardır. Asırlardır süren bu kardeşlik ve stratejik ilişkiler bizim için sadece bir güç kaynağı değildir ama aynı zamanda her iki ülke liderlerinin yönlendirmesi ve vizyonu altında bölgesel istikrarın da dayanak noktası işlevini görmektedir. “Türkiye Yüzyılı”, Türk kardeşlerimiz için daha büyük başarılarla, refah ve birliklerle dolu olsun. Kardeşlik ve dostluk bağlarımız her geçen gün güçlenerek devam etsin.

Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği ve dostluğu!