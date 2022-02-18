Hulusi Akar'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama

18 Şubat 2022 Cuma, 11:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Brüksel'de görev yapan Türk gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bir taraftan hudut güvenliği diğer taraftan terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Akar, "Ayrıca Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerde de dostlarımızın, kardeşlerimizin haklı davalarını elimizden geldiğince desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Bölgesel olarak hassas, kritik bir dönemden geçildiğini ifade eden Akar, "Böyle bir dönemde iki gün süreyle NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda başta Ukrayna olmak üzere ittifakın gündeminde bulunan savunma ve caydırıcılık konuları ele alındı, hem bölgesel hem de küresel gelişmeler değerlendirildi" dedi.

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime yönelik de açıklamalarda bulunan Akar, şunları söyledi:

"Bizlerde, ilgili diğer ülkelerde ve NATO ülkelerinde bir endişe söz konusu. Bu endişeyle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Bunu vurguladık, vurgulamaya devam ediyoruz. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi tansiyonun düşürülmesi için Türkiye olarak bugüne kadar elimizden geleni, üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz"

NATO Genel Sekreteri'nin yanı sıra İngiltere, Romanya, Letonya, Estonya, Kuzey Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, İspanya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin savunma bakanı ile görüşme fırsatı bulduğunu belirten Akar, "Hem askeri eğitim iş birliği hem de savunma sanayi konularını ele alma, ana, kilit konular hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Bu bakımından toplantının son derece yararlı geçtiğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"TUTUMUMUZ BAŞINDAN BERİ AÇIK VE NET"

Ukrayna krizine yönelik Türkiye'nin bakışı ile bölgede daha aktif rol oynamasına yönelik bir planın bulunup bulunmadığı sorusuna Akar, şu yanıtı verdi:

"Bizim bu konudaki tutumumuz başından beri çok açık ve net. En üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bakanlar düzeyinde ve diğer heyetler arası görüşmelerde hep dile getirildi. Biz başlangıçtan itibaren konuşmalara ve görüşmelere 'Kırım'ın işgaline karşıyız.' diye başladık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi de söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bölgedeki gerginliğin sağduyulu ve dengeli bir yaklaşımla çözülmesinden yanayız ve bu manada Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşaması bizim en samimi temennimiz"