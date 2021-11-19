Bakan Akar: Türkiye, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını korumak için ne gerekiyorsa yapıyor

19 Kasım 2021 Cuma, 10:48

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte, 2023'te NATO'nun Muharip Kolordu görevini üstlenecek 3'üncü Kolordu (HRF) Komutanlığı'nı muharebe harekatı görevine hazırlamak amacıyla İstanbul'da gerçekleştirilen 'On Guard-2021 (Tetikte-21) Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerini takip etti.

Tatbikatın yapıldığı Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda brifing alan Akar, "küresel ve bölgesel düzeyde risklerin ve tehditlerin arttığı dönemden geçildiğini" belirtip "bugün uluslararası güvenlik ve savunma örgütlerinin sorumluluğunun her zamankinden daha ağır olduğuna" dikkat çekerek "NATO, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'nın güvenliğinin temelini oluşturmuş bir teşkilattır. Tarihteki en başarılı ittifak olarak NATO'nun her zaman olduğu gibi canlı ve etkin olduğuna inanıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE NATO'YU KENDİ GÜVENLİĞİNİN MERKEZİNE KOYUYOR"

Türkiye'nin, NATO'nun 70 yıllık müttefiki olduğunu hatırlatan Bakan Akar şöyle konuştu:

"Türkiye, DAEŞ, El Kaide, PKK/YPG, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle aynı anda mücadele ederken, bölgesindeki risk, tehdit ve tehlikeler ile meşguliyetine rağmen ittifakın tatbikatlar, kuvvet yapısı ve kadrolarına kesintisiz bir şekilde katkı sağlamaya devam etmekte, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını teröre, kaçakçılığa ve insan kaçakçılığına karşı korumak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak ittifakın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır."

Türkiye'nin bu sene NATO'nun hazır gücünün Kara Unsur Komutanlığı görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Akar, "2022 yılı başından itibaren ise tam harekat kabiliyetine ulaşacak TURMARFOR ile 2023 ve 2028 yılında NATO'nun deniz unsur komutanlığı görevini üstlenecektir. Ayrıca Müşterek Hava Unsur Komutanlığı yeteneği kazanmış bir müttefik olarak, 2025 Hava Unsur Kuvveti Komutanlığı'nı yerine getireceğiz" diye konuştu.



