Hürmüz Boğazı’nda kriz derinleşiyor: Çin tankeri ablukayı deldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu duyurduğu ablukanın ardından, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği sürüyor.

Verilere göre İran bağlantılı üçüncü bir tanker, ablukanın ilk tam gününde boğazdan geçerek Körfez’e giriş yaptı.

Söz konusu gemilerin İran limanlarına yönelmemesi nedeniyle teknik olarak abluka kapsamına girmediği belirtiliyor.

Panama bayraklı “Peace Gulf” adlı tanker, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Hamriyah Limanı’na doğru ilerliyor.

Reuters'ın haberine göre, bu tür tankerlerin genellikle İran menşeli nafta taşıyarak bölgedeki diğer limanlara ulaştırdığı ve buradan Asya pazarına sevkıyat yaptığı ifade ediliyor.

Öte yandan ABD yaptırımları altındaki bazı tankerlerin de boğazdan geçtiği kaydedildi.

“Murlikishan” adlı geminin Irak’a yönelerek 16 Nisan’da yakıt yüklemesi planlanıyor. Geminin geçmişte Rus ve İran petrolü taşıdığı biliniyor.

ÇİN TANKERİ ABLUKAYI DELDİ

ABD yaptırımları altında bulunan Çin’e ait bir tanker, Hürmüz Boğazı’ndan geçerek ablukaya rağmen Körfez’den çıkmayı başardı.

“Rich Starry” adlı geminin, ablukanın başlamasından bu yana boğazı geçen ilk tanker olduğu belirtildi.

Verilere göre gemi yaklaşık 250 bin varil metanol taşıyor ve yükünü Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Hamriyah Limanı’ndan aldı.

Tankerin sahibi olan Shanghai Xuanrun Shipping şirketi de ABD yaptırımları kapsamında bulunuyor.

ÇİN'DEN ABD'YE TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin İran limanlarına yönelik abluka girişimini “tehlikeli ve sorumsuz” olarak nitelendirdi.

Sözcü, Washington’un askeri faaliyetleri artırmasının ve hedefli abluka uygulamasının, zaten kırılgan olan ateşkesi zayıflatacağını ve bölgedeki deniz güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği normale dönene kadar petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Wright, küresel enerji piyasasında fiyatların ancak “anlamlı bir trafik akışı” yeniden başladığında düşüşe geçebileceğini belirtti.

Küresel petrol sevkıyatının önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, enerji piyasalarında dalgalanmayı artırıyor.