Trump’ın tehdidine İran’dan meydan okuma: Son askere kadar savaşırız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile anlaşma sağlanamaması halinde yeniden saldırı düzenlenebileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye’de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında basına konuşan Hatipzade, Trump’ın sözleri için “Çok konuşuyor” ifadesini kullandı.

Trump’ın aynı açıklama içinde çelişkili ifadeler kullandığını savunan Hatipzade, “Tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum” dedi.

İran’ın savaşın hiçbir olumlu sonuç doğurmayacağına inandığını belirten Hatipzade, ülkesine saldırı olması halinde savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Hatipzade, “Son İran askerine kadar savaşırız” ifadelerini kullandı.

“ORTAK ÇERÇEVE OLMADAN MÜZAKERE YOK”

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, ABD ile yeni bir müzakere turunun ancak tarafların ortak bir çerçevede uzlaşması halinde mümkün olacağını söyledi.

Hatipzade, “Çerçevede anlaşmadan tarih belirleyemeyiz” dedi.

Hatipzade, İran’ın müzakerelerde kabul edeceği herhangi bir anlaşmanın uluslararası hukuk kapsamındaki haklarını koruması gerektiğini vurguladı.

İran’ın uluslararası hukukta istisna muamelesi görmeyi kabul etmeyeceğini belirten Hatipzade, “Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” mesajı verdi.

ABD’nin İran limanlarına yönelik abluka uygulamasını da reddeden Hatipzade, Washington yönetiminin başka ülkelere talimat veremeyeceğini söyledi.

Hatipzade, “Gelecekte hiçbir abluka olmayacak. Sömürgecilik dönemi sona ermeli. ABD diğer ülkelere emir dikte edemez” ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılmaması durumunda bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını açıkladı.

Anlaşmaya varılmaması durumunda İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine ise Trump, "Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz'de) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız" dedi.