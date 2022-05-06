Husi esirler Yemen'e ulaştı

06 Mayıs 2022 Cuma, 11:37

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İran destekli Husilerin saflarında savaşırken esir düşen milisleri taşıyan ilk uçağın Suudi Arabistan'dan ayrıldığı duyuruldu.

Husi esirlerin, "Suudi Arabistan'ın insani girişimleri kapsamında serbest bırakıldığı" aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan Yemen'in başkenti Sana ve güneydeki geçici başkent Aden'e yapılacak esir transferinin 3 aşamada gerçekleştirileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan yerel basınındaki haberlerde ise ülkeden ayrılan ilk uçağın Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait olduğu kaydedildi.

163 HUSİ SERBEST BIRAKILACAK

Husi esirlerden 40 kişiyi taşıyan uçağın, Yemen'in geçici başkenti Aden'e ulaştığı belirtilen haberlerde, serbest bırakılacak 163 esirden 108'inin Aden'e nakledileceğine işaret edildi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 28 Nisan'da Suudi Arabistan'a karşı savaştıkları sırada esir düşen 163 Husi'nin serbest bırakılacağını duyurmuştu.