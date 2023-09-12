Hz. İsa heykeline yıldırım düşmesi sonucu küle döndü
Meksika’da yıldırım düşen 33 metrelik Hz. İsa heykeli yanarak küle döndü.
Meksika’nın Chiapas eyaletinde yer alan La Concordia kasabasında bulunan 33 metrelik Hz. İsa heykeline yıldırım düştü.
Yıldırım nedeniyle fiberglastan yapılan heykelde yangın çıkarken, kısa sürede heykel küle döndü.
Balıkçı İsa anlamına gelen “El Cristo Pescador” isimli heykel, Perulu sanatçı Pedro Victor Cuya Ramos tarafından 2014 yılında yapılmıştı.
Heykelin yapımında fiberglas ve yanıcı olduğu bilinen reçine kullanılmıştı.
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