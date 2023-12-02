Hz. Muhammed'e hakaret sonrası tansiyon yükseldi

Yayınlanma: 02.12.2023 - 13:35

Güncelleme: 02.12.2023 - 13:47

Son dönemde Hint işgal güçlerinin baskılarının arttığı bölgede bu kez Hz. Muhammed'e hakaret edilmesi sebebiyle tansiyon yükseldi.

Keşmir'in başkenti Srinagar'da bulunan Ulusal Teknoloji Enstitüsü'nde geçtiğimiz günlerde Hindu bir öğrenci, Hz. Muhammed'e hakaret ederek bu anların videosunu yayınladı.

MepaNews'in aktardığına göre, videonun yayılmasının ardından bölgedeki Müslüman öğrenciler olaya tepki göstererek protesto gösterileri gerçekleştirdi.

Hint işgal yönetimi, tepkilerin odağındaki Hindu öğrenciyi gizlice Hindistan'daki ailesinin yanına gönderirken, Keşmir'deki üniversitelerde gerilim arttı. Bunun ardından Hint yönetimi 2024 yılı başındaki ara tatili erkene alarak üniversiteleri tatil etti. Derslerin online olarak yapılması kararlaştırıldı. Ancak atılan adım bölgedeki gerilimi sona erdirmedi.

Olayların sürmesinin ardından Hint yönetiminin Keşmir'deki Hindu öğrencileri güvenlik gerekçesiyle Hindistan'a geri gönderdiği ifade edildi.

Keşmir genelinde özellikle üniversitelerde gerilimin sürdüğü belirtiliyor.

Keşmirli yerel kaynaklar Hint işgal yönetiminin bölgede baskıları artırmasının ve Keşmir'e Hindu yerleşimciler getirerek bölgeyi Hindulaştırmaya çalışmasının tansiyonu yükselttiğini ifade ediyor.