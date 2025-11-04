İbadet odasında cinsel ilişki skandalında yeni ayrıntılar

İngiltere’de 23 yaşındaki cezaevi görevlisi Isabelle Dale, çalıştığı HMP Coldingley Cezaevi'nde (Kategori C erkek hapishanesi) bir mahkûmla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Genç kadının, 12 yıl hapis cezasını çekmekte olan Shahid Sharif ile cezaevindeki ibadet odasında ilişki yaşadığı iddiası üzerine açılan dava sürüyor.

Savcılık, ikili arasındaki mesajlaşmaları mahkemeye sundu. Şüpheler, Dale ve Sharif’in birlikte ibadet odasına girdiklerinin görülmesiyle başladı. Kadın birkaç dakika sonra odadan çıkar çıkmaz kemerini düzeltirken fark edildi.

Isabelle Dale

Savcı Kieran Brand, duruşmada olayı şu sözlerle anlattı:

19 Temmuz 2022’de Miss Dale ve Mr Sharif, cezaevinde bulunan ibadet odasına birlikte girdi. Dört dakika içeride kaldılar; bu sırada iki mahkûmun gözcülük yaptığı görüldü. Odadan birlikte çıktılar ve Dale yürürken kemerini düzeltir gibiydi. Bu oda CCTV kameralarıyla izlenmiyor. Savcılığa göre, orada cinsel bir eylemde bulundukları açık.

RAP ŞARKILARI, YÜZÜK VE YASAKLI MADDE

Duruşmada ortaya çıkan yeni deliller, ikili arasındaki ilişkinin sanılandan daha ileri olduğunu gösteriyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, Sharif cezaevindeyken gardiyan Dale ile yaptığı telefon görüşmelerinde rap şarkıları söylüyor, hatta birinde şu dizeleri dile getiriyor:

“Travma sonrası stres bozukluğu… bir güvenlik görevlisi daha beni sorunlu sanıyor.”

Genç kadın bu şarkıya “Çok beğendim bebeğim… seninle gurur duyuyorum. Yaptığın en iyi rap buydu,” şeklinde yanıt veriyor.

Polis, Dale’in evinde yaptığı aramada bir yüzük ve çiftin çerçeveli fotoğrafını buldu.

Yüzüğün Sharif tarafından gönderildiği, fotoğrafın ise kadının yatağının üstündeki duvarda asılı olduğu tespit edildi.

Savcılığa göre Dale, yalnızca ilişki yaşamakla kalmadı, aynı zamanda mahkûma cep telefonu ve uyuşturucu temin etmekle de suçlanıyor.

Sharif, Lilea Sallis adlı kadınla iş birliği yaparak uyuşturucu temin etmeye çalıştığına yönelik iddiaları kabul etti.

Shahid Sharif

"GÖRÜNÜŞÜM YÜZÜNDEN ZORBALADILAR..."

Gardiyan Dale ise diğer gardiyanların görünüşü nedeniyle kendisini izlediğini ve taciz ettiğini öne sürerek suçlamaları reddetti.

Ancak savcı Brand, “İlişki giderek ilerledi ve Dale, Sharif’in isteğiyle yasak maddeleri içeri sokmayı kabul etti,” dedi.

Savcılığa göre uyuşturucu, Sharif’in dışarıdaki bağlantısı Sallis tarafından sağlanacaktı.

620 BİN STERLİNLİK SOYGUN!

33 yaşındaki Sharif, bir kuyumcu soygunundan yaklaşık 620 bin sterlinlik (yaklaşık 34 milyon TL) mücevher çaldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevi aramalarında, Sharif’in hücresinde Dale'nin fotoğrafları da bulundu.

Ancak Dale, kendisine yöneltilen üç suçlamayı da reddediyor.

Dava sürüyor...