Ibu Yanardağı faaliyete geçti

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nın patlaması sonucu çevrede kül bulutları oluştu.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:11
Ibu Yanardağı faaliyete geçti
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Antara News'in haberine göre, Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'ndaki Ibu Yanardağı, yerel saatle 09.12'de patladı.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), 1325 metre yüksekliğindeki Ibu Yanardağı'nın patlama sırasında püskürttüğü volkanik külün, zirveden yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve patlamanın 5 dakika 6 saniye sürdüğünü kaydetti.

Açık havada bulunan kişilerin, bölgeyi etkisi altına alan külün etkisini azaltmak için maske ve gözlük takmasını tavsiye eden PVMBG, yanardağın çevresinde yaşayanlara, dağa 3 kilometreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesi, 8 Mayıs'dan bu yana 3. derece alarm seviyesinde bulunuyordu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.


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