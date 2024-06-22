İdam cezası almıştı... İranlı muhalif rapçi ile ilgili sürpriz gelişme

Yayınlanma: 22.06.2024 - 15:57

Güncelleme: 22.06.2024 - 15:57

Salehi, Nisan ayında İran'ı aylarca sarsan 2022 protestolarına katıldığı gerekçesiyle altı yıl hapis cezasına çarptırılmış ve hemen ardından İsfahan mahkemesi tarafından "yeryüzünde bozgunculuk" gibi yeni üretilmiş bir suçlamayla idama mahkum edilmişti.

Muhalif rapçinin avukatı Amir Raisian, "Beklendiği gibi, Yüksek Mahkeme telafisi mümkün olmayan bir adli hatadan kaçındı. Ölüm cezası bozuldu ve Yüksek Mahkeme'nin temyiz kararına dayanarak, dava yeniden değerlendirilmek üzere paralel bir şubeye havale edilecek" açıklamasını yaptı.

SUÇU: PROTESTOLARA DESTEK

Toomaj Salehi ilk olarak Ekim 2022'de, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltındayken ölümünün ardından patlak veren protestoları destekleyen açıklamalarından sonra tutuklanmıştı.

Yargılama öncesinde tutukluluğunun 252 gününü hücre hapsinde geçirdikten sonra altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme'nin temyiz aşamasında "ilk cezada kusurlar" bulması üzerine geçen yıl Kasım ayında kefaletle geçici olarak serbest bırakıldı.

GÖRDÜĞÜ İŞKENCELERİ ANLATTI

Davası yeniden incelenmek ve yeniden yargılama için bir alt mahkemeye geri gönderildi.

Ancak, cezaevinde gördüğü işkence iddialarını bir videoyla kamuoyuna anlattıktan kısa bir süre sonra yeniden tutuklandı.

MAHKEME TÜM CEZALARI İPTAL ETTİ

Raisian, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada Yüksek Mahkeme'nin önceki altı yıllık cezayı da "yasal cezayı aştığı" gerekçesiyle iptal ettiğini söyledi.

TOOMAJ SALEHİ KİMDİR?

Batı medyasında "dünyanın en cesur rapçisi" olarak tanımlanan 33 yaşındaki Salehi, İran'da ifade özgürlüğü mücadelesinin sembolü haline geldi.

Salehi, İran'daki yolsuzluk, yaygın yoksulluk, idamlar ve protestocuların öldürülmesine karşı çıkan şarkı sözleriyle ün kazandı.

Rapçi, şarkılarında İran halkı ile ülke yönetimi arasındaki uçurumun giderek büyüdüğüne işaret ederken yetkilileri, halkın refahını gözetmemekle suçluyordu.