İdam cezasına mahkum edilen Saman Yasin kimdir?
İranlı Kürt şarkıcı Saman Yasin idama mahkum edildi. Saman Yasin kimdir? Saman Yasin neden idam cezasına mahkum edildi?
İran mahkemesinin Kürt müzisyen Saman Yasin (Seydi) hakkında karar verdiği bildirildi.
SAMAN YASİN KİMDİR?
Gerçek adı Sammin Seydi'dir. Saman Yasin 1995 yılında dünyaya geldi. İran'da rap müzik yapan Saman Yasin rejimi eleştiren şarkıları ile biliniyor.
SAMAN YASİN NEDEN İDAM CEZASINA MAHKUM EDİLDİ?
Saman Yasin, Mahsa Amini'nin "ahlak polisi" tarafından öldürülmesinin ardından İran'daki protestolara destek verdiği gerekçesiyle 2 Ekim 2022 Pazar günü İran güvenlik güçleri tarafından evinden alınmıştı.
İranlı Kürt şarkıcı Sammin Yasin, çıkarıldığı mahkemede hakkında "Allah'a karşı savaş açma" ve "ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek" suçlarından idama mahkum edildi.
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