İdama mahkum edilip 46 yıl sonra serbest kalan Japon boksör yeniden yargılanacak

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:44

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:44

Japonya’nın Shizuoka eyaletinde 1966 yılında 4 cinayetten sorumlu olduğu gerekçesi ile idam cezasına çarptırılan ve 46 yıl boyunca hapiste infaz edilmeyi bekledikten sonra delil yetersizliği nedeniyle geçici olarak serbest bırakılan 87 yaşındaki eski boksör İwao Hakamata'nın yargılandığı dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Tokyo Yüksek Mahkemesi, Hakamata'nın yeniden yargılanmasına karar verdi.

Daha önce dava sürecinde kullanılan ve Hakamata'nın olay sırasında giydiği iddia edilen 5 parça giysinin yeterli kanıt niteliği taşımadığına hükmeden mahkeme, Hakamata'nın suçsuz bulunma ihtimali nedeniyle cezaevine geri gönderilmemesi yönündeki alt mahkeme kararını da onadı.



HAKAMATA 46 YIL SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Shizuoka'da bir fabrikada üst düzey yönetici olan Fumio Hashiguchi 30 Haziran 1966'da eşi ve iki çocuğuyla birlikte ölü bulunmuş, fabrikada yatılı olarak çalışan Hakamata ise cinayetlerden 2 ay sonra tutuklanmıştı.

İlk ifadesinde cinayet, hırsızlık ve olay mahallindeki yangından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eden Hakamata, daha sonra ise işkence altında beyanat verdiğini iddia ederek suçsuz olduğunu savunmuştu. Hakamata, 1968'de idama mahkum edilmesinin ardından 2014'te delil yetersizliği nedeniyle geçici olarak serbest bırakılmıştı.

Suçsuz olduğunu kanıtlamak üzere ailesi ile hukuk mücadelesi başlatan Hakamata, idam cezası aldıktan sonra hapishanede en uzun süre infazını bekleyen mahkum olarak biliniyordu.

