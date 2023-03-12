İranlı muhalife idam cezası

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 17:53

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:53

İran, Türkiye'ye yaptığı bir ziyaret sırasında kaybolmasının ardından Ekim 2020'den bu yana İran'da tutulan ve yargılanan Habib Chaab'a idam cezası verdi.

"Yeryüzünde bozgunculuk yapmak" ve isyancı bir grup kurmak suçlarından suçlu bulunan Chaab, 6 Aralık'ta idam cezasına çarptırıldı.

İran Yüksek Mahkemesi'nin kararı onadığı teyit edildi.

Mizan Online'ın haberinde, "Habib Farajollah Chaab'ın Nidal Hareketi adlı bir isyancı grubun oluşumu, yönetimi ve liderliği yoluyla yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve Huzistan eyaletinde çok sayıda terörist operasyon tasarlamak ve yürütmek suçlarından aldığı ölüm cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı" denildi.

Mizan Online daha önce, Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da bir mahkemenin "Nidal Hareketi terörist grubunun altı üyesini ölüm cezasına çarptırdığını ve bu kişilerin, Habib Nabgan ve Habibullah (Habib) Chaab gibi Avrupalı liderlerinin emirlerini yerine getirdiklerini" söylemişti.

Chaab, Tahran'ın "terörist grup" olarak nitelendirdiği Nidal Hareketi üyesi olmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılan son kişi oldu.

İdam cezasına çarptırılan Chaab, 2020'deki bir ziyareti sırasında Türkiye'de kaybolmuştu. Türkiye'den yapılan açıklamada, Chaab'ın kaçırılmasının arkasında İran istihbaratının olduğu belirtilmişti.