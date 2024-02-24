İddia: Johnny Depp, Prens bin Salman’a Cemal Kaşıkçı’yı sormuş

Hollywood'ın ünlü yıldızı Johnny Depp ve Suudi Arabistan veliahtı Prens bin Salman arasındaki dostluk gündem oldu. Johnny Depp'in, aralarındaki samimiyete istinaden Prens bin Salman'a, Türkiye'de öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetini de sorduğu öne sürüldü. Prens bin Salman'ın ünlü aktöre Kaşıkçı için, “O bir casustu” dediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 19:48
İddia: Johnny Depp, Prens bin Salman’a Cemal Kaşıkçı’yı sormuş
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Ressam Amadeo Modigliani’nin hayatını beyaz perdeye taşıyan filmi çeken Johnny Depp, siyasi bir konuyla gündemde. Geçen yıl Suudi Arabistan veliaht prensiyle tanışıp yakın bir dostluk kurduğu iddia edilen aktörün şimdi de yeni bir unvanı olacağı konuşuluyor.

Vanity Fair‘in haberine göre, Prens Muhammed bin Selman, Amerikalı aktöre Suudi Arabistan’ın kültür elçisi görevini teklif etti.

Prens bin Salman’ın teklifini kabul edip etmediği şimdilik bilinmeyen Johnny Depp, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünü  arkadaşına sorduğu da iddia edildi. Son bir yıl içinde yedi haftadan uzun bir süreyi Suudi Arabistan’da ve sık sık Prens bin Salman ile geçiren Hollywood yıldızının, bu süre zarfında Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırdığı öğrenildi.

"GÖZALTI EMRİNİ BEN VERDİM, GÖREVLİLER YANLIŞ ANLADI"

Vanity Fair’de yer alan habere göre, helikopterle Suudi Arabistan’daki çölleri keşfe çıkan aktörün Cemal Kaşıkçı sorusuna Prens bin Salman'ın “O bir casustu” şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

10 Haber'in Vanity Fair'e dayandırdığı habere göre, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın gözaltına alınması emrinin kendisi tarafından verildiğini belirten Prens bin Salman'ın, cinayetin ise kendisini yanlış anlayan görevlilerin suçu olduğunu söylediği iddia edildi.


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