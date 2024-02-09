Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri dönecek mi? Jack Sparow'un akıbeti belli oldu...

Sevilen film serisi Karayip Korsanları'nın 6. filmi yakın bir zamanda izleyicisi ile buluşacak olsa da filmin yıldızı Johnny Depp yerine seriye The Bear dizisi ile adını duyuran genç oyuncu Ayo Edebiri düşünülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:43
Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri dönecek mi? Jack Sparow'un akıbeti belli oldu...
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Karayip Korsanları serisinin altıncı filmi için yapılan planlarda, başrolde Johnny Depp'in yerine genç oyuncu Ayo Edebiri'nin düşünüldüğü söyleniyor. The Economic Times'ın haberine göre, 28 yaşındaki Ayo Edebiri, yeni filmde Johnny Depp'in yerini alacak ve Anna Bonny karakterini canlandıracak. Film, genç korsanların gizli bir hazineyi aramasını konu alacak ve Edebiri'nin yanı sıra daha genç bir korsan kadrosu da yer alacak.

Karayip Korsanları 6, 2018'den bu yana Disney tarafından düşünülen bir proje olarak biliniyor. Yapımcılığını Joachim Rønning'in üstleneceği filmin senaryosunu Craig Mazin ve Ted Elliot kaleme alacak. Ancak henüz filmle ilgili diğer ayrıntılar, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu netleşmiş değil.

Johnny Depp, serinin ilk beş filminde Jack Sparrow karakterini canlandırmıştı. Ancak Disney, Depp'in eski eşi Amber Heard tarafından aile içi şiddet iddiaları nedeniyle Depp ile bağlarını koparmıştı. Henüz Depp'in Karayip Korsanları serisine dönüp dönmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

Ayrıca, Margot Robbie'nin başrolde olduğu bir Karayip Korsanları spin-off'unun planlandığı ancak bu projenin üzerinde herhangi bir gelişme olmadığı belirtiliyor. Yapımcı Jerry Bruckheimer, Robbie'nin başrolde olduğu bu spin-off için güçlü bir hikaye olduğuna inandıklarını söyledi.


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