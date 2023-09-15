Johnny Depp'ten özel teşekkür: 'Beni hiç yalnız bırakmadılar'

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:08

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:08

Film projeleriyle adından söz ettirmeye başlayan oyuncu, uzun yıllardır marka elçisi olduğu Fransız moda devinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Depp "Beni hiç yalnız bırakmadılar" dedi.

YENİDEN ANLAŞTILAR

Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Johnny Depp, ünlü Fransız markası Dior'un uzun süredir marka elçisi.

Depp’in yaşadığı çalkantılı dava süreci nedeniyle Dior ile ilişkisinin sallantıda olduğu iddia edilmişti. Ancak Dior ve Depp, yeni bir anlaşmaya imza atarak iddiaları yalanlamıştı. Oyuncunun lüks markayla 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor.

Dior ile ilk defa 2015 yılında çalışmaya başlayan ve markanın Sauvage adlı parfümünün yüzü olan Depp, South China Morning Post'a verdiği röportajda markadan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"BANA HEP GÜVENDİLER"

Oyuncu, "Ne kadar riskli olursa olsun beni hiç yalnız bırakmadılar. Bana hep güvendiler, bana inandılar ve anlaşmamızı sürdürmeye karar verdiler" dedi.

"BUNU KİMSE YAPMAZ"

Depp sözlerine "Bunu kimse yapmaz. Dior'daki herkes bana güvendi ve bana destek oldu. Sonsuza dek onlara borçlı kalacağım. Onlara hep sadık kalacağım" diyerek devam etti.

Oyuncu, Amber Heard'a açtığı dava ve mahkeme sürecinde hakkında çıkan söylentiler nedeniyle Fantastik Canavarlar filminden çıkarılmıştı.

Ancak Disney'in, son filmi Jeanne Du Barry ile Cannes Film Festivali'nde muhteşem bir dönüş yapan Johnny Depp'e, "Karayip Korsanları"nın devam filmi için yeşil ışık yaktığı biliniyor.