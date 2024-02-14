İddia: Putin'in 'ateşkes' teklifini ABD reddetti

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile ateşkes teklifini ABD'nin reddettiğini ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:06
İddia: Putin'in 'ateşkes' teklifini ABD reddetti
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Ukrayna'yı iki yıl önce işgal eden Rusya, yoğun şekilde devam eden savaşı sona erdirmek için geçen yıl aracılarla ateşkes önerisinde bulunurken, bu ateşkes önerisini ABD'nin reddettiği iddia edildi.

Görüşmelere yakın olan üç Rus kaynağın verdiği bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kamuoyu önünde ABD'ye sinyaller gönderdikten sonra Arap ülkelerinin de aralarında bulunduğu aracılar üzerinden Ukrayna'da ateşkese hazır olduğu mesajını verdi.

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Reuters'ta yer alan habere göre, ABD'li bir kaynak, taraflar arasında resmi bir irtibat kurulmadığını ve Ukrayna'nın içinde yer almadığı herhangi bir görüşmede bulunmayacağını söyledi.

Rus kaynaklara göre ara bulucular 2023'te Türkiye'de buluştular. Putin mevcut cephe çizgilerinin korunarak çatışmaların durdurulmasını teklif ederken, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya ait topraklardan çekilmeyeceğini belirtti.

Teklif, Kremlin için iki ülkenin ileride barış anlaşmasına varabilmesi için en muhtemel planı oluşturuyordu. Ukrayna ise toprakları içerisinde Rusya'nın kontrolünde olan hiçbir bölgeyi bırakmak istemiyor. 2023 sonu ve 2024 başında gerçekleşen görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan üst düzeydeki bir Rus yetkili, isminin paylaşılmaması koşuluyla Reuters'a yaptığı açıklamada "Amerikalılarla kurulan iletişimlerden bir şey çıkmadı" dedi.

Bir diğer Rus kaynak ise ABD'lilerin ara bulucularla Rusya'ya Ukrayna'nın katılımı olmadan olası bir ateşkes hakkında görüşmeyeceklerini belirttiklerini ve görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Üçüncü Rus kaynak ise "Amerikalılarla her şey bozuldu" dedi ve ABD'lilerin Ukrayna'ya baskı uygulamak istemediklerini ifade etti.


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