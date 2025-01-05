İHA saldırısında Rus gazeteci öldü

Ukrayna’nın insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Rus gazeteci Alexander Martemyanov hayatını kaybetti.

İHA saldırısında Rus gazeteci öldü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 16:53

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalarda bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Rus Izvestia gazetesi, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde muhabir Alexander Martemyanov’un bulunduğu sivil aracın otoyolda seyir halindeyken cephe hattından uzak bir noktada Ukrayna ordusuna ait İHA ile hedef alındığını açıkladı.

Saldırıda Martemyanov’un hayatını kaybettiği, 5 gazetecinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna ordusunu Martemyanov’u "kasten" hedef almakla suçlarken, Ukrayna’dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, saldırının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski hükümeti tarafından gerçekleştirilen “acımasız bir suç” olduğunu söyledi.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre Ukrayna’da savaşın başladığı Şubat 2022’den bu yana en az 15 gazeteci saldırılar sonucu hayatını kaybetti.


Etiketler: #Ukrayna #Rusya

İlgili Haberler

Rusya’da gece kulübüne baskın: 'Eşcinsel gibi giyinenlere' para cezası

Rusya’da gece kulübüne baskın: 'Eşcinsel gibi giyinenlere' para cezası
Avrupa'ya gaz sevkıyatı durdurulmuştu: Rusya'dan ABD'ye suçlama!

Avrupa'ya gaz sevkıyatı durdurulmuştu: Rusya'dan ABD'ye suçlama!
Rusya'dan Kiev'e İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'dan Kiev'e İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler