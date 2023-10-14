İİT'den İsrail'e kınama: Mutlak şekilde reddediyoruz

Yayınlanma: 14.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 14.10.2023 - 11:51

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci güç İsrail'in daha da derinleştirdiği insani krizi komşu ülkelere aktarma çabaları ile Filistin halkının zorla yerinden edilmesi çağrılarını mutlak şekilde reddediyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne tıbbi ve yardım malzemesi ile temel ihtiyaçların ulaştırılmasının engellenmesi, "toplu cezalandırma ve uluslararası insani hukukun açık ihlali" olarak değerlendirildi.

Devam eden bu saldırıların olumsuz yansımalarından tamamen "işgalci güç olan İsrail'in sorumlu olduğu" kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını derhal durdurması için acilen müdahale edilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ilaç, gıda ve temel ihtiyaçların ulaştırılmasını kolaylaştıracak insani koridorların açılması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri yönünde uyarı yaparak, bugün yerel saatle 16.00'ya kadar süre vermişti.

Birçok ülkeyle yerel ve uluslararası insan hakları örgütü, tahliye talebinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak İsrail'i geri adım atmaya çağırmıştı.