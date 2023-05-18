IKBY Başkanı Barzani’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:40

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:49

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin ardından birçok lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin milletvekili seçimlerindeki başarısından dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi’ni tebrik ederek, ikinci turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılar dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin ikinci turunu kazanacağına olan güvenini ve inancını dile getiren Barzani, Erdoğan'ın zaferini Türk halkının geleceği için önemli ve gerekli olarak nitelendirdi. IKBY’nin Türkiye’deki seçimleri büyük ilgiyle takip ettiğini kaydeden Barzani, demokrasi sürecinin başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.