IKBY'den 53 ülkeye vize kolaylığı: Türkiye de dahil

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye dahil 53 ülkenin vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlattı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:32
IKBY'den 53 ülkeye vize kolaylığı: Türkiye de dahil
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IKBY hükümetine bağlı Medya ve Bilgi Merkezi’ne göre, IKBY İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülkenin vatandaşları için kapıda elektronik vize uygulaması başlattı.

Söz konusu uygulamanın; ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Türkiye, İran, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Arnavutluk, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lübnan, Vatikan, Lihtenştayn, Suudi Arabistan, Amman, Bahreyn ve Ürdün vatandaşlarını kapsadığı vurgulandı.

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Açıklamada, söz ülke vatandaşlarının önceden vize başvurusunda bulunmadan kapıda sadece pasaportlarını göstererek elektronik vize ile IKBY'ye girebileceği belirtildi. Başvuru sahibinin pasaportunun az 6 ay süresinin olması gerektiği vurgulandı.


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