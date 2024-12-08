IKBY'den Suriye açıklaması
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından, "Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır" açıklamasında bulundu.
IKBY Hükümetinden Esed rejiminin devrilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Suriye’de Esad'ın düşmesi ve hızlı değişikliklerle yeni bir dönem başladığı belirtilerek, "Suriye halkının kararına ve iradesine saygı gösteriyoruz. Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #demokratik #IKBY #suriye
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