IKEA, siyasi mahkumlar için tazminat ödeyecek

Hollanda merkezli mobilya, mutfak aletleri ve ev aksesuarları tasarlayan ve satan çok uluslu bir İsveçli şirketler grubu IKEA'nın Almanya şubesi, Soğuk Savaş sırasında mobilya üretmeye zorlanan Doğu Almanya'daki siyasi mahkumlar için 6 milyon Euro tazminat ödeyecek.

IKEA, siyasi mahkumlar için tazminat ödeyecek
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:20

Tazminat, eski Doğu Almanya diktatörlüğünün mağdurlarını tazmin etmeyi amaçlayan yeni bir Alman hükümet fonuna ödenecek. 

IKEA'nın ödeyeceği tazminat, diktatörlüklerden çıkar sağladığı iddia edilen diğer batılı şirketler üzerinde de baskı yaratacak. IKEA'nın zorla çalıştırılan işçilerden nasıl kazanç sağladığına ilişkin olarak çokuluslu mobilya şirketinin kendisi tarafından yaptırılan bağımsız bir soruşturma 2012 yılında başlamıştı.

Alman Federal Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “Bu mağdurlar arasında özellikle Doğu Almanya (Demokratik Alman Cumhuriyeti) hapishanelerinde çalışmaya zorlanan siyasi mahkumlar yer almaktadır” denildi. 

2021'de oluşturulan fon, Komünist Zulüm Mağdurları Dernekleri Birliği (UOKG) ofisi tarafından yönetiliyor. IKEA'nın fona katkısı gönüllülük esasına dayanıyor.

IKEA Almanya CEO'su Walter Kadnar, IKEA ürünlerinin 1949'dan 1990'a kadar varlığını sürdüren Doğu Almanya'daki siyasi mahkumlar tarafından üretilmiş olmasından “büyük üzüntü duyduklarını” söyledi.

Kadnar, “Bu nedenle sıkıntı fonunun uygulanmasını memnuniyetle karşılıyor ve verdiğimiz sözü tutabilmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi. 

UOKG'nin Başkanı Dieter Dombrowski, “Şirketin zorla çalıştırma faaliyetlerinde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından IKEA, diyalog kurma davetimizi kabul etti. Birlikte açıklığa kavuşturma yolunu izledik ve IKEA etkilenen bireylerle eşit koşullarda bir araya geldi. Bugün alınan karar çığır açıcı niteliktedir. Diğer şirketlerin de IKEA'yı örnek alacağını umuyoruz” diye konuştu.

Dombrowski, o dönemde Doğu Almanya'da siyasi bir mahkumdu ve yasa dışı yollardan Batı'ya girdikten sonra hapse atıldı. 

Dombrowski, 1970'lerde Batı Berlin'e taşındıktan sonra Hıristiyan Demokrat (CDU) partisinde siyasetçi oldu.


Etiketler: #IKEA #Almanya

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