İki Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya tank desteği

Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:42

Güncelleme: 25.07.2024 - 10:42

Reuters'ın Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan aktardığına göre Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya 14 adet yenilenmiş Leopard-2 tankı tedarik edecek.

İki ülke geçtiğimiz Nisan ayında tankları üçüncü bir taraftan satın alacaklarını ve Ukrayna'daki muharebe operasyonları için hazırlayacaklarını duyurmuşlardı.

Tankların, Alman silah üreticisi Rheinmetall tarafından tamamen yeniden tasarlandığı ve aylar süren testlerin ardından teslimata hazır hale getirildiği belirtilerek, yaz sonuna kadar Ukrayna'ya tedarik edileceği ifade edildi.

Hollanda Savunma Bakanlığı, “Leopard 2A4 tankları Ukrayna'nın savaş alanında üstünlük kazanmasına yardımcı olabilir” açıklamasında bulundu.

Daha önce Polonya Savunma Bakanı Vladyslav Kosyniak-Kamysz, Ukrayna'ya 100 milyon Avro tutarında olduğu tahmin edilen yeni bir askeri yardım paketinin aktarılması için hazırlıkların tamamlandığını söylemişti.