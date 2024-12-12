İki Balkan ülkesi, Şengen'e tam üye oldu
Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği’nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen’e karadan da dahil oldu.
Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Şengen’e dahil edilmesine karar verildi.
İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.
Bulgaristan ve Romanya, Şengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.
Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.
Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.
Etiketler: #Bulgaristan #Romanya
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