İki Balkan ülkesi, Şengen'e tam üye oldu

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği’nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen’e karadan da dahil oldu.

İki Balkan ülkesi, Şengen'e tam üye oldu
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AA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:09

Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Şengen’e dahil edilmesine karar verildi.

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

Bulgaristan ve Romanya, Şengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.


Etiketler: #Bulgaristan #Romanya

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