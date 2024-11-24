Romanya'da halk sandık başına gitti

Romanya'da halk cumhurbaşkanı seçiminde oylarını kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Romanya'da halk sandık başına gitti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:59

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da 9'uncu kez yapılan seçimde 13 aday, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi için hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda seçimin ikinci turu 8 Aralık Pazar günü yapılacak.

Anketlere göre, adaylardan öne çıkan isimlerin arasında ülkenin en büyük partisi konumundaki Sosyal Demokrat Partinin (PSD) desteğini alan Başbakan Marcel Ciolacu, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ve Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yer alıyor.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme süreci, 21.00'de sona erecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Bu arada, Romanya'da 1 Aralık Pazar günü de genel seçim yapılacak.

 


Etiketler: #Romanya #Seçim

İlgili Haberler

Futbolcular sahadan çekildi: Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!

Futbolcular sahadan çekildi: Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı 101-54 yendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı 101-54 yendi
Bursa Devlet Tiyatrosu 'Othello'yu Romanya'da sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu 'Othello'yu Romanya'da sahneleyecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler