İki Körfez ülkesi, Suriye'nin Dünya Bankası'na olan borcunu üstlendi

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:03

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:03

Suudi Arabistan ve Katar, Suriye'nin Dünya Bankası'na olan yaklaşık 15 milyon dolarlık borcunu üstlenme kararı aldı.

Washington'da düzenlenen Dünya Bankası ve IMF toplantılarının ardından yapılan açıklamada, bu adımın Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşası ve kamu sektörünün desteklenmesi için uluslararası finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştıracağı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) grubunun saldırısıyla iktidar değişimi yaşayan Suriye, yeni geçiş hükümetiyle birlikte ekonomik toparlanmaya yönelik uluslararası destek arayışını hızlandırmıştı.

Dünya Bankası, Suriye’deki faaliyetlerini 2011'deki iç savaşın başlamasıyla askıya almıştı. Borcun ödenmesiyle birlikte Suriye, 14 yıl aradan sonra yeniden Dünya Bankası’nın finansal ve teknik desteğine erişebilecek.

Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri son aylarda Şam'a insani yardımları artırmış, ancak bu borç kapatma adımı, doğrudan mali destek anlamında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Öte yandan, ABD’nin uyguladığı ve Esad yönetimini hedef alan yaptırımlar, Suriye'nin tam anlamıyla toparlanmasının önünde önemli bir engel olarak varlığını sürdürüyor.

ABD, geçen ay Şam'a kısmi yaptırım kaldırımı için bazı koşullar sundu.