İki Özel Temsilci sınırda bir araya geldi: Türkiye-Ermenistan ilişkileri nereye gidiyor?

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında yaptı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:14
İki Özel Temsilci sınırda bir araya geldi: Türkiye-Ermenistan ilişkileri nereye gidiyor?
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Kılıç ve Rubinyan toplantı için bir araya geldi.

İki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirilen toplantıda, Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etti.

Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik, resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kaldı.

Özel Temsilciler aynı zamanda, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı teyit etti.

 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın, iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında beşinci toplantılarını gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, temsilcilerine önceki toplantılarda anlaşmaya vardıkları hususların teyit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön şartsız olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir."


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