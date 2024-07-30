İki Özel Temsilci sınırda bir araya geldi: Türkiye-Ermenistan ilişkileri nereye gidiyor?

Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:14

Güncelleme: 30.07.2024 - 15:14

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Kılıç ve Rubinyan toplantı için bir araya geldi.

İki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirilen toplantıda, Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etti.

Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik, resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kaldı.

Özel Temsilciler aynı zamanda, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı teyit etti.

Beşinci tur görüşmemizi de Türkiye ve Ermenistan sınır bölgesinde sabah Ermenistan öğleden sonra Türkiye tarafında olacak şekilde gerçekleştirdik. Normalleşme sürecinin tüm veçhelerini ve daha da ilerletilmesi imkanlarını yapıcı bir anlayışla ele aldık. pic.twitter.com/2TBY4knGib — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) July 30, 2024

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın, iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında beşinci toplantılarını gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, temsilcilerine önceki toplantılarda anlaşmaya vardıkları hususların teyit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön şartsız olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir."