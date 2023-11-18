İki ülke arasında 'destroyer' krizi: Dalgıçlara zarar verdi

Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:53

Güncelleme: 18.11.2023 - 13:54

Avustralya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Avustralya donanmasına ait Toowoomba adlı fırkateynin 14 Kasım’da Japonya münhasır ekonomik bölgesindeki uluslararası sularda pervanelerine dolanan balıkçı ağlarını temizlemek için durduğunu ve o sırada, bir Çin destroyerinin yaklaştığını belirtti.

Toowoomba’nın normal deniz kanallarından uluslararası kabul görmüş sinyalleri kullanarak dalış operasyonları yürüttüğüne dair mesajlar yayınladığını ifade eden Bakanlık, DDG-139 borda numaralı Çin savaş gemisinin uyarı mesajlarına rağmen daha da yaklaştığını kaydetti.

Açıklamada, Çin savaş gemisinin gövdeye monteli sonarını Avustralyalı dalgıçların güvenliğini tehlikeye atacak şekilde çalıştırdığı ve üzerlerine sonardan ses darbesi gönderdiği vurgulanarak “Bu güvenli olmayan ve profesyonelliğe aykırı bir davranıştır” denildi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, “Dalgıçların sudan çıktıktan sonra yapılan tıbbi değerlendirmeler, muhtemelen Çinli destroyerden gelen sonar darbelerine maruz kalmaları nedeniyle hafif yaralandıklarını tespit etti” dedi.

Aktif sonarlar, hedefe ses dalgaların gönderilmesi ve geri alınması prensibine göre çalışan su altı tespit ve konumlandırma araçlarıdır.

Su altına gönderilen ses dalgaları nesne ve canlılara çarparak sonara geri döner ve sonar nesnenin uzaklığı, boyutları, neden yapılma olduğuna dair bilgileri ölçer. Yüksek frekanslı sonar ses darbesi titreşimleri, yakın mesafede canlıların duyma organlarına zarar verebilir veya akciğerlerinde yırtılmaya neden olabilir.