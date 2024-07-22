İki ülkeden Hazar Denizi'nde ortak tatbikat: Deniz ve hava araçları katılıyor

İran savaş gemileri ve bir Rus donanma gemisinin katıldığı deniz güvenliği tatbikatı İran'ın Hazar Denizi'ndeki karasularında başladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:12
İki ülkeden Hazar Denizi'nde ortak tatbikat: Deniz ve hava araçları katılıyor
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İran ve Rusya, Hazar Denizi'nde deniz güvenliğine yönelik tatbikatlara başladı.

İranlı Yüzbaşı Abbas Hassani, “Tatbikata güdümlü füze destroyerleri Darafsh, Separ ve Paykan, iki AB-212 helikopteri, Devrim Muhafızları Donanması'ndan Şahid Basir gemisi DE dahil olmak üzere hem donanma gemileri hem de donanma uçakları katılacak. Ayrıca, Rus gemisi SB-45 kısa süre önce İran karasularına girdi ve tatbikata katılacak” dedi.

Hassani, Hazar Denizi'ne kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin deniz tatbikatında gözlemci olarak bulunduğunu söyledi.

Hassani ayrıca, tatbikatın ilk aşamasının Pazartesi günü İran ve Rusya donanmalarının önceden hazırlanan bir senaryo çerçevesinde bir ticari gemideki yangını söndürme, tehlikede olan kişileri kurtarma ve sonuçları ortadan kaldırma pratiği yapmasıyla gerçekleştiğini söyledi.


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