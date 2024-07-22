İki ülkeden Hazar Denizi'nde ortak tatbikat: Deniz ve hava araçları katılıyor
İran savaş gemileri ve bir Rus donanma gemisinin katıldığı deniz güvenliği tatbikatı İran'ın Hazar Denizi'ndeki karasularında başladı.
İran ve Rusya, Hazar Denizi'nde deniz güvenliğine yönelik tatbikatlara başladı.
İranlı Yüzbaşı Abbas Hassani, “Tatbikata güdümlü füze destroyerleri Darafsh, Separ ve Paykan, iki AB-212 helikopteri, Devrim Muhafızları Donanması'ndan Şahid Basir gemisi DE dahil olmak üzere hem donanma gemileri hem de donanma uçakları katılacak. Ayrıca, Rus gemisi SB-45 kısa süre önce İran karasularına girdi ve tatbikata katılacak” dedi.
Hassani, Hazar Denizi'ne kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin deniz tatbikatında gözlemci olarak bulunduğunu söyledi.
Hassani ayrıca, tatbikatın ilk aşamasının Pazartesi günü İran ve Rusya donanmalarının önceden hazırlanan bir senaryo çerçevesinde bir ticari gemideki yangını söndürme, tehlikede olan kişileri kurtarma ve sonuçları ortadan kaldırma pratiği yapmasıyla gerçekleştiğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- İşte son anket sonuçları...
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!
- Mimar Selim Bey: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Emniyet müdüründen işten çıkarılan işçilere ziyaret