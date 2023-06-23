İki yıla yakın bedava kaldı: Faturası 70 bin dolar

603 gün ücret ödemeden beş yıldızlı otelde konaklayan dolandırıcı aranıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 15:38
İki yıla yakın bedava kaldı: Faturası 70 bin dolar
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Hindistan’da beş yıldızlı lüks bir otelde ücret ödemeden neredeyse iki yıl kalan dolandırıcı aranıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Hindistan’da Ankush Dutta isimli kişi, 30 Mayıs 2019 tarihinde Delhi’de bulunan beş yıldızlı Roseate Otel’den bir gecelik oda tuttu.

Ertesi gün çıkış yapacağını söyleyen Dutta, daha sonra ziyaretini uzattı. Dutta, hiçbir ücret ödemeden 603 gün boyunca otelde kalırken geride 70 bin dolarlık fatura bırakarak kayboldu.

Polise yapılan şikayette Dutta’nın ödemesi gereken meblağın gizlenmesi için hesapların değiştirildiği belirtildi.  Otel yönetimi söz konusu dolandırıcılıkla ilgili birkaç personelden de şikayetçi oldu.


Otel bedava aranıyor

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