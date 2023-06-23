Bulunan denizaltının 'Nazi' taşıdığı iddiası

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:45

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:45

Araştırma grubu Eslabon Perdido (Kayıp Halka), 1945 yılında üst düzey Nazi subaylarını Berlin'den kaçıran bir Alman denizaltısı buldukları iddiasında bulundu.

Grubun lideri Abel Basti, yaklaşık 80 metre uzunluğundaki denizaltının enkazını, Arjantin'in Quequen limanı açıklarında bulduklarını söyledi.

Nazi avcısı Simon Wiesenthal'in adını taşıyan Sivil Toplum Kuruluşu Simon Wiesenthal Merkezi, enkaza ilişkin incelemelerde bulunan ancak henüz bir açıklamada bulunmayan Arjantin hükümetine "şüpheli sessizliğe son verin" çağrısı yaptı.

Simon Wiesenthal Merkezi'nin Latin Amerika direktörü Ariel Gelblung, "Hükümetin, denizaltının gerçekten Nazilere ait olup olmadığını bize bildirme yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum. Bir fikir vermek zorundalar. Çünkü sessizlik şüphe uyandırıyor. Enkazın bir Nazi denizaltısı olup olmadığını bilmek gerçekten önemli, çünkü eğer öyleyse, bu zamana kadar öğrendiklerimizi değiştirecek bir bilgi. Nazilerin başka yollarla geldiklerini biliyoruz. Pek çok insan denizaltılar ile Nazilerin geldiğinden bahsetti. Ancak şimdiye kadar kanıtı bulunamadı" dedi.

DÖNEMİN DEVLET BAŞKANI NAZİLERİ KARŞILAMIŞTI

Ariel Gelblung, Arjantin'deki koalisyon hükümetine yüklendi.

DailyStar'da yer alan habere göre, Gelblung, Arjantin'deki koalisyon hükümetinde, İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'dan kaçan Nazileri karşılayan eski Arjantin Devlet Başkanı Peron'un partisinin iktidarda olduğuna dikkat çekti.

"Hükümet, uyumlu davranmak ve bazı cevaplar vermek zorunda. Şu anda iktidarda olan hükümet, Peron ile aynı çizgide" ifadesinde bulunan Gelblung, Nazilerin lideri Adolf Hitler'in Arjantin'e yerleşmiş olabileceğine ihtimal vermediğini de sözlerine ekledi.

SORUŞTURMA SONA ERDİ

Gelblung'ün, "Hükümetin, Nazilere 40'lı ve 50'li yıllarda Arjantine gelmesine yardımcı olduğu bir gerçek" ifadesine karşın, soruşturmanın sona erdiği aktarıldı.

Eslabon Perdido lideri Basti, Arjantin hükümetinin enkazda yaptığı incelemeyi durduğunu söyledi.

Basti, "Arjantin hükümeti soruşturmaya devam etmeyeceğini bana bildirdi. Bu siyasi bir karar. Yasalara göre hükümet, enkazı tespit etmeli ve denizaltının patlayıcılar gibi tehlikeli maddeleri içerip içermediğini doğrulaması gerekli" dedi.