İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:35

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:35

Sivil Koruma Dairesinden Srecko Sestan, basına yaptığı açıklamada, Nova Gorica'daki inşaat alanında daha önce de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 7 bombanın bulunduğunu ifade ederek, "Umarım bu sonuncudur" dedi.

Sestan, 104 kilogram ağırlığındaki bombanın etkisiz hale getirilmesi sürecinde hem Slovenya hem de İtalya tarafından 5 bin kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nova Gorica'daki tren istasyonunun bombalandığı ve savaş sırasında Slovenya'ya yaklaşık 60 bin bomba atıldığı tahmin ediliyor.

Tarihçiler, bu bombalardan 6 bininin hiç patlamadığını ifade ediyor.