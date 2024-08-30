İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlatıldı

Çekya’da Polonyalı Orlen Unipetrol şirketine ait bir petrol rafinerisinin sahasında bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba, uzmanlar tarafından patlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 20:18
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patlatıldı
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Çekya’nın Litvnov bölgesinde Polonyalı Orlen Unipetrol şirketine ait bir petrol rafinerisinin sahasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Geçtiğimiz hafta bulunan bomba etrafında kum torbalarından bir duvar oluşturulduktan sonra bugün uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Bombanın bulunmasıyla boşaltılan tesiste ise büyük hasar meydana geldi.

Polonyalı rafineri şirketi Orlen Unipetrol tarafından yapılan açıklamada, kontrollü patlamanın tesisin ekipman ve altyapısı üzerindeki etkisinin izlendiği ve değerlendirildiği belirtildi.

Orlen Unipetrol Yönetim Kurulu Başkanı Mariusz Wnuk ise, “Tüm teknolojilerin durumunu doğruladıktan ve üretime güvenli bir şekilde devam edebileceğimizden gerçekten emin olduktan sonra, üretimin kademeli olarak yeniden başlanmasına devam edeceğiz” dedi.


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