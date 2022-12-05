İkiz Tepeler'in oyuncusu Al Strobel 83 yaşında hayatını kaybetti
İkiz Tepeler dizisindeki Philip Michael Gerard nam-ı diğer Tek Kollu Adam rolünü oynayan Al Strobel, 83 yaşında yaşamını yitirdi.
İkiz Tepeler dizisindeki gezgin ayakkabı satıcısı Mike rolüyle tanınan Al Strobel, 83 yaşında öldü.
The Daily Star'ın haberine göre, Altın Küre ödüllü David Lynch dramasının yapımcısı Sabrina Sutherland, sosyal medya paylaşımı ile Al Strobel'in vefatını doğruladı.
Sutherland, yaptığı paylaşımda "Al Strobel'in dün gece vefat ettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. Onu çok severdim" dedi.
ABD'nin Seattle kentinde 1939 yılında doğan Al Strobel'in, ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Tek Kollu Adam rolündeki Al, henüz 17 yaşındayken geçirdiği bir araba kazası sonrasında sol kolunu omzundan kaybetti.
Al Strobel, 1991 yılında biten ve 2017'de devamı çekilen diziye Tek Kollu Adam rolüyle geri dönmüştü.
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