İklim aktivistleri elektrikli Tesla'yı tahrip etti! Eylemin nedenini açıkladılar: 'Tam bir güvenlik felaketi'

Yayınlanma: 19.07.2024 - 18:14

Güncelleme: 19.07.2024 - 18:17

Almanya'da yapılan bir Tesla Cybertruck sunumu, elektrikli kamyoneti tahrip eden iklim aktivistleri tarafından yarıda kesildi.

ABD'de Cybertruck'lar Elon Musk'tan nefret edenler tarafından tahrip edilirken, Avrupa'da elektrikli aracı çöpe atanlar iklim aktivistleri oldu.

ELON MUSK DA ARAÇLARI DA HEDEFTE

İklim aktivistlerinin bir elektrikli araç şirketini hedef aldığını duymak şaşırtıcı olabilir, ancak Tesla Avrupa'da ve özellikle Almanya'da onlarla pek çok sorun yaşadı.

Bir grup iklim aktivisti yıllardır Tesla'nın Gigafactory Berlin projesini durdurmaya çalışıyor ve son olarak Tesla'nın tesisi genişletmeyi planladığı ormanı bile işgal ettiler.

Her ne kadar Avrupa'da mevcut olmasa ve hiçbir zaman da olmayabilecek olsa da, Tesla son birkaç aydır Avrupa'da bir Cybertruck gezdiriyor.

Geçen hafta Hamburg'da sergilenirken iklim aktivistleri tarafından Cybertruck'ın üzerine boya atılarak sunum yarıda kesildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Aktivistlerden Hendrik Fauer, iklim aktivistlerinin Cybertruck'ı neden sevmediklerini şu sözlerle açıkladı:

''Cybertruck neredeyse üç ton ağırlığında, bu nedenle muazzam ağırlığı saçma bir şekilde yüksek miktarda enerji tüketmesi anlamına geliyor.

Toplum olarak karşılayamayacağımız anlamsız bir israf. Buna bir de keskin kenarlı yapısını ekleyin: Tam bir güvenlik felaketi.

Kamyon, son birkaç on yılın anti-sosyal politikalarının bizi nereye götürdüğünü mükemmel bir şekilde gösteriyor.

Birkaç zengin insan felakete doğru zırhlı bir şekilde ilerliyor ve herkesi de yanlarında götürüyorlar.''

TESLA CYBERTRUCK ÖZELLİKLERİ

Tesla Cybertruck Cyberbeast

Motor gücü: 845 beygir

0-100 km/sa: 2.7 saniye

Menzil: 515 kilometre

Çekme kağasitesi: 4 bin 990 kilo

TESLA CYBERTRUCK BOYUTLARI

Uzunluk: 5.683 mm

Genişlik: 2.201 mm

Yükseklik: 1.791 mm

Ağırlık: 3 bin 104 kilogram