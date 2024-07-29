İklim aktivistlerinden havalimanında oturma eylemi
İngiltere'de iklim aktivistleri, başkent Londra'daki Gatwick Havalimanı'nın güney terminaldeki giden yolcu kapılarının önünde oturarak eylem düzenledi.
Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak yaptığı eylemlerle tanınan "Just Stop Oil" adlı grup üyesi 7 aktivist, havalimanının güney terminaldeki giden yolcu kapılarının önüne oturarak yolcuların geçişini engellemeye çalıştı.
Grubun sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, protestocuların, oturma eylemi sırasında üzerinde "Just Stop Oil" yazılı turuncu kutulara ellerini kilitledikleri görüldü.
?? BREAKING: GATWICK DEPARTURE GATES BLOCKED— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) July 29, 2024
?? 7 Just Stop Oil supporters have disrupted the southern terminal at Gatwick airport, joining 21 other groups in the @_oilkills international uprising.
??? Demand our government Just Stop Oil by 2030 — https://t.co/xAyrqHDJYe pic.twitter.com/578htw3tAa
"Just Stop Oil" adlı grup, eyleme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, fosil yakıtların hızla kullanımdan kaldırılması için küresel acil durum planına ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Gatwick Havalimanı'ndaki eyleme katılanlardan 63 yaşındaki eski çevre danışmanı Mel Carrington, "Hükümetimiz, diğer ülkelerle birlikte çalışmalı ve 2030'a kadar petrol, doğal gaz ve kömürün kullanımdan kaldırılması için yasal olarak bağlayıcı fosil yakıt anlaşması imzalamayı taahhüt etmeli" ifadesini kullandı.
Sussex Polisi, yaptığı açıklamada, kamu altyapısına müdahale ettikleri gerekçesiyle eylemle bağlantılı 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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