İklim aktivistlerinden havalimanında oturma eylemi

Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak yaptığı eylemlerle tanınan "Just Stop Oil" adlı grup üyesi 7 aktivist, havalimanının güney terminaldeki giden yolcu kapılarının önüne oturarak yolcuların geçişini engellemeye çalıştı.

Grubun sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, protestocuların, oturma eylemi sırasında üzerinde "Just Stop Oil" yazılı turuncu kutulara ellerini kilitledikleri görüldü.

BREAKING: GATWICK DEPARTURE GATES BLOCKED



7 Just Stop Oil supporters have disrupted the southern terminal at Gatwick airport, joining 21 other groups in the @_oilkills international uprising.



