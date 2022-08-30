'İletişim kurulmamış' sınıfındaki kabilenin son üyesi hayatını kaybetti

30 Ağustos 2022 Salı, 14:12

Hakkında kitap bile yazılan, 'Dünyanın en yalnız adamı' olarak tanımlanan Brezilya'nın Bolivya sınırında dış dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin son üyesi de hayatını kaybetti.

2018 yılının Temmuz ayında görüntülenen 'Çukur Adam' basında ve sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

ADINA KİTAP YAZILMIŞTI

Hakkında birçok araştırma ve makale ABD'li gazeteci Montel Reel tarafından kaleme alındı. Çukur Adam olarak bilinen yerli kabile üyesi hakkında Montel Reel "Kabilenin son üyesi: Amazon'daki yalnız adamı korumanın efsanevi serüveni" adlı bir kitap yazmıştı.

Temmuz 2018'de çekilen fotoğrafta sadece kaslı bir adamın baltayla ağaç kestiği görülüyordu. Bu görüntüler basında sıkça yer aldı ve sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı. Kabilesinin büyük bir bölümü 1970'li yıllarda tarlalarını genişletmek isteyen çiftçiler tarafından öldürüldüğü tahmin edilen 'Çukur Adam' lakaplı kabile üyesinin cesedi rutin bir devriye sırasında bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yerli kabile uzmanı Marcelo dos Santos, yerel medyaya yaptığı açıklamada, cesedin üzerindeki tüylerin, yerli adamın kendisi tarafından konmuş olabileceğini aktardı. Buna göre, Çukur adam ölmek üzere olduğunu fark ederek hazırlık yaptı.

Adamın bir hastalıkla temas edip etmediği ise otopsi ile belirlenecek. Yerli adam "iletişim kurulmamış" sınıfındaydı, yani yaşamı boyunca dış dünyadan hiç kimsenin onunla konuşmadığı tahmin ediliyor. Kabilesinin ismi ve hangi dili kullandığı da bilinmiyordu.



