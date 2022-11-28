Türkmen Alevi Ocakları Birliği’nden ‘Gül Baba Kitap Galası’

28 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Yayınları tarafından, Dr. Coşkun Kökel imzasıyla “Tarihsel Boyut”, “Tarihsel Belgeler I” ve “Tarihsel Belgeler II” olmak üzere üç cilt olarak yayınlanan yapıtın tanıtım galası, dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Asıl adı Seyyid Cafer olan eski Osmanlı Dervişi ve Alevi-Bektaşi inancının 16. yüzyılda, Macaristan’daki temsilcisi, tarihsel-inançsal önderi Gül Baba, Tarihsel-İnançsal Kimliği ile Gül Baba, Zaviyesi ve Türbesi isimli üç ciltlik eserle tanıtıldı.

Gül Baba Türbesi’ni Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat ve Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Dünya Bektaşi Birlikleri Başkanı Hüseyin Başar, Arnavutluk-Tiran Dünya Bektaşilik Merkezi Dedesi Edmond Brahimaj Dedebaba, Derviş Gül Baba’nın 28. ve 29. kuşaktan olan torunları, Avrupa Alevi Düşünce Derneği temsilcileri ve Alevi-Bektaşi ocak ve tekke mensupları katıldı.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Tokat Yöresi Eraslan Sultan Ocağı Dedesi Muharrem Aslan’ın okuduğu dualarla açıldı. Açılış konuşmasını yapan Adnan Polat, “Gül Baba, beş yüz yıl sonra farklı dinlerden bile aynı sevgi ve saygıyı gören kutsal bir insan” dedi. Konuşmasında Gül Baba eserini paylaşmaktan onur duyduğunu paylaşan Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür, Eğitim ve Sağlık Vakfı Genel Başkanı Ali Coşkun ise “Horasan Erenleri yolundan gelen, Bektaşi gelenekten olan, ‘En büyük eserim Cumhuriyettir’ diyen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyorum. Binlerce kişinin bu etkinlikte buluşmasıyla ‘Kök bir dal bin bir’ sözünü de somutlaştırmış oluyoruz” dedi.