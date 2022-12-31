İlk kadın haber spikeriydi! Hayatını kaybetti

31 Aralık 2022 Cumartesi, 18:59

ABD'li gazeteci Barbara Walters'ın ölüm haberini gazeteci Cindi Berger yaptığı açıklama ile duyurdu. Berger, "Barbara Walters, sevdikleriyle çevrili evinde huzur içinde öldü. Hayatını pişmanlık duymadan yaşadı. Sadece kadın gazeteciler için değil, tüm kadınlar için öncü oldu" ifadelerini kullandı.

1976 yılında ABC News'un ana haberini sunan Walters, ABD'nin ilk kadın ana haber spikeri olarak medyada yeni bir dönem başlatmıştı.

Büyük Buhran'ın başlarında Boston'da doğan Walters, kariyer yaşamı boyunca 12 Emmy ödülüne layık görüldü. Gazeteci, 52 yıllık kariyerini 2014 yılında son kez çıktığı gündüz programı The View'da sonlandırdı.