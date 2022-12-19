Ünlü müzisyen Adnan Karaduman'dan acı haber: Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:44

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir acı haberi daha duyurdu.

Akay, kemanıyla çok sayıda ünlü sanatçıya konser ve albüm çalışmalarında eşlik eden Adnan Karaduman’ın, hayatını kaybettiğini açıkladı.

Akay, şu ifadeleri kullandı:

“Çok sayıda müzisyene ekol olmuş, Türk müziğinin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden keman virtüözü Adnan Karaduman’ı kaybettik. Amansız bir hastalığa yakalanan 57 yaşındaki değerli keman sanatçımız, 2012 yılında kaybettiğimiz kanun virtüözü Halil Karaduman’ın da kardeşiydi ve çok sevdiği ağabeyine kavuştu.O da ağabeyi gibi yıllarca kemanıyla pek çok ünlü isme konser ve albüm çalışmalarında eşlik etmişti. Tedavi gördüğü Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde hayatını kaybeden Adnan Karaduman’ın cenazesi, bugün 18 Aralık Pazar günü ikindi namazından sonra, İstanbul Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.”

Onur Akay ayrıca Karaduman’ın Yıldız Tilbe ile çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

ADNAN KARADUMAN KİMDİR?

1965 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Dedesi ve amcası gibi kanuni olan babasından, ailedeki 5 kardeşi ile birlikte ilk müzik eğitimini aldı.

Ağabeyi Halil Karaduman’ın desteği ile 1978 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na girdi; 11 yıllık eğitimin ardından keman bölümünü bitirdi. Okul döneminden itibaren yurt içi ve yurt dışında çeşitli sanatçılara, albüm ve konser çalışmalarında eşlik etti.

Halen solo ve toplu stüdyo kayıtları ve konserlerde kemanı ile yer almaktadır. Uzun yıllar kemanıyla pek çok ünlü sese konser ve albüm çalışmalarında eşlik eden, çeşitli orkestra ve yaylı gruplarında çalışan Adnan Karaduman’ın ilk solo albümü “Meçhul” Kalan Müzik tarafından yayımlandı.