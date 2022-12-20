IMF Ukrayna'ya yardım programını onayladı

20 Aralık 2022 Salı, 15:25

Uluslararası Para Fonu (IMF), savaştan zarar gören Ukrayna'nın bu yıl 40 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyaç duyması nedeniyle bağışçıların fon sağlamasına yardımcı olabilecek bir izleme programını onayladı.

AFP'nin haberine göre, IMF'den yapılan açıklamada, izleme programının "Rusya'nın işgalinin ardından Ukranya'nın ödeme dengesini, yüksek riskler karşısında Ukrayna'nın ekonomik istikrarını korumasını ve bağışçı finansmanını hızlandırmasını sağlamak amacıyla tasarlandığı" belirtildi.

IMF, Ukraynalı yetkililerin özellikle vergi tahsilatı, iç borç piyasası, şeffaflık ve merkez bankasının bağımsızlığı konularında ekonomik ve mali reformlar yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

IMF'nin Ukrayna misyon şefi Gavin Gray, IMF tarafından izlenen tedbirler çerçevesinin "birçok kaynaktan gelebilecek" finansmanın önünü açmayı amaçladığını söyledi.

Gray, Ukrayna'nın 2023 yılı bütçe ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak için 40 milyar ila 57 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gray, IMF'nin tavsiyelerine uymanın "bağışçılara kaynak sağlama konusunda güven vereceğini" söyledi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu katılımıyla Program İzleme (PMB) planı uyarınca ilerlemelerini kanıtlamak için dört ayları olduğu belirtildi.

IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgalinin "Ukrayna üzerinde yıkıcı bir sosyal ve ekonomik etki yaratmaya devam ettiğini", sivil kayıpların arttığını ve nüfusun üçte birinin yerinden edildiğini söyledi.

Gopinath, "Tüm bu zorluklara rağmen, yetkililer makroekonomik ve mali istikrarı büyük ölçüde korumayı başardılar ve ciddi bir olumsuz senaryo da dahil olmak üzere politikaları hızla değişen koşullara uyarlamaya devam etme konusunda kararlılar" dedi.

"Büyük ve öngörülebilir dış mali destek, yetkililerin stratejisinin başarısı için kritik öneme sahip olacak ve önden yüklemeli ödemeler 2023'ün başlarındaki sıkıntıların giderilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Ukrayna'nın izleme programını başarıyla uygulaması halinde, bunun "olası bir tam teşekküllü IMF destekli programa giden yolu açmaya yardımcı olacağını" söyledi.

Gray, IMF programının ne kadar büyük olabileceğini söylemek için "çok erken" olduğunu vurguladı.

IMF, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Kiev'e 2.7 milyar dolar acil yardım sağladı.

Avrupa Komisyonu da 2023 yılına kadar kredi şeklinde 18 milyar Euro'luk (19 milyar dolar) bir yardım önerdi.